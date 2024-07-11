О нас

В Азербайджане наличная денежная масса увеличилась на 18%

В Азербайджане наличная денежная масса увеличилась на 18% В 2023 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изъял из обращения денежные купюры на сумму 5,47 млрд манатов (495,5 млн ед.), а взамен выпустил в обращение денежные купюры на сумму 8,07 млрд манатов (568,3 млн ед.).
Финансы
11 июля 2024 г. 14:49
В Азербайджане наличная денежная масса увеличилась на 18%

В 2023 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изъял из обращения денежные купюры на сумму 5,47 млрд манатов (495,5 млн ед.), а взамен выпустил в обращение денежные купюры на сумму 8,07 млрд манатов (568,3 млн ед.).

Об этом Report сообщили в ЦБА.

В результате денежная масса в обращении увеличилась на 2,6 млрд манатов (73 млн ед.) или 17,7% и составила 17,31 млрд манатов (947 млн ед.).

В прошлом году были произведены и ввезены в страну бумажные денежные знаки на сумму 547,35 млн манатов (97,87 млн ед.) и металлические денежные знаки на сумму 3,6 млн манатов (18,7 млн ед.). Тем самым резервы в национальной валюте увеличились до 12,62 млрд манатов (582,8 млн ед.).

Кроме того, в течение года регулятор заменил 103 млн единиц (1,78 млрд манатов) непригодных для использования бумажных денежных знаков на новые.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan’s money supply in national currency up 18%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağd pul kütləsi 18 % artıb

Другие новости из категории

В прошлом году ЦБА продал более 2 500 юбилейных, памятных и инвестиционных денежных знаков
В прошлом году ЦБА продал более 2 500 юбилейных, памятных и инвестиционных денежных знаков
11 июля 2024 г. 15:10
В Азербайджане из обращения изъято свыше 900 фальшивых банкнот
В Азербайджане из обращения изъято свыше 900 фальшивых банкнот
11 июля 2024 г. 14:55
Дендрологический сад выбирает аудитора
Дендрологический сад выбирает аудитора
11 июля 2024 г. 13:02
В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 9,4%
В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 9,4%
11 июля 2024 г. 12:40
В Азербайджане увеличились поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС
В Азербайджане увеличились поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС
11 июля 2024 г. 10:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2024)
11 июля 2024 г. 09:24
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.07.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.07.2024)
11 июля 2024 г. 09:03
Казахстан и Китай будут сотрудничать в сфере цифровых валют
Казахстан и Китай будут сотрудничать в сфере цифровых валют
10 июля 2024 г. 23:09
ЦБА и Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте
ЦБА и Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте
10 июля 2024 г. 18:40
Черноморский банк торговли и развития завершил 2023 год с прибылью в размере 20 млн евро
Черноморский банк торговли и развития завершил 2023 год с прибылью в размере 20 млн евро
10 июля 2024 г. 17:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi