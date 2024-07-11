В Азербайджане наличная денежная масса увеличилась на 18%

В 2023 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изъял из обращения денежные купюры на сумму 5,47 млрд манатов (495,5 млн ед.), а взамен выпустил в обращение денежные купюры на сумму 8,07 млрд манатов (568,3 млн ед.).

В 2023 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изъял из обращения денежные купюры на сумму 5,47 млрд манатов (495,5 млн ед.), а взамен выпустил в обращение денежные купюры на сумму 8,07 млрд манатов (568,3 млн ед.).

Об этом Report сообщили в ЦБА.

В результате денежная масса в обращении увеличилась на 2,6 млрд манатов (73 млн ед.) или 17,7% и составила 17,31 млрд манатов (947 млн ед.).

В прошлом году были произведены и ввезены в страну бумажные денежные знаки на сумму 547,35 млн манатов (97,87 млн ед.) и металлические денежные знаки на сумму 3,6 млн манатов (18,7 млн ед.). Тем самым резервы в национальной валюте увеличились до 12,62 млрд манатов (582,8 млн ед.).

Кроме того, в течение года регулятор заменил 103 млн единиц (1,78 млрд манатов) непригодных для использования бумажных денежных знаков на новые.