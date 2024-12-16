В Азербайджане на аукцион выставляется имущество 4 закрытых банков

19 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО "NBC Bank", "Texnika Bank", "AGBank" и "Atabank", находящихся в процессе ликвидации.

19 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО "NBC Bank", "Texnika Bank", "AGBank" и "Atabank", находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, об этом проинформировал ликвидатор банков - Фонд страхования вкладов.

Согласно информации, речь идет о принадлежащем "NBC Bank" нежилом помещении площадью 281,2 кв. метра стоимостью 2,3 млн манатов, расположенном по адресу город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 81, одной автоматической кофемашине марки "EGRO ZERO" стоимостью 1,3 тыс. манатов, принадлежащей "Texnika Bank", 4 автоматических кофейных аппаратах марки "EGRO SWISS COFFEE TECHNOLOGY" на сумму 5,2 тыс. манатов, принадлежащих "AGBank", и 6 платежных терминалах на сумму 4,8 тыс. манатов, принадлежащих "Atabank".