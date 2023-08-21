В Азербайджане на 25% сократилась сумма проблемных кредитов

На 1 августа этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 494,7 млн манатов.

На 1 августа этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 494,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,5% меньше, чем 1 июля.

Сумма проблемных кредитов в стране снизилась на 16,7% по сравнению с началом года и на 25,3% за последний год.

По состоянию на конец июля текущего года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 2,2%. Удельный вес составлял 2,3% на конец июня, 2,9% на конец прошлого года и 3,5% на конец июня прошлого года.