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В Азербайджане на 25% сократилась сумма проблемных кредитов

В Азербайджане на 25% сократилась сумма проблемных кредитов На 1 августа этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 494,7 млн манатов.
Финансы
21 августа 2023 г. 12:24
В Азербайджане на 25% сократилась сумма проблемных кредитов

На 1 августа этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 494,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,5% меньше, чем 1 июля.

Сумма проблемных кредитов в стране снизилась на 16,7% по сравнению с началом года и на 25,3% за последний год.

По состоянию на конец июля текущего года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 2,2%. Удельный вес составлял 2,3% на конец июня, 2,9% на конец прошлого года и 3,5% на конец июня прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 25 % azalıb

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