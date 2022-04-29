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В Азербайджане могут внедрить новые финансовые инструменты

В Азербайджане могут внедрить новые финансовые инструменты Центральный банк Азербайджана рассматривает возможности внедрения в стране новых финансовых инструментов.
Финансы
29 апреля 2022 г. 12:57
В Азербайджане могут внедрить новые финансовые инструменты

Центральный банк Азербайджана рассматривает возможности внедрения в стране новых финансовых инструментов.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Казымов сообщил на проведенной онлайн пресс-конференции.

"Мы как ЦБА сфокусированы на развитии денежного рынка в краткосрочном и долгосрочном периоде. В этих рамках анализируются возможности внедрения новых инструментов в финансовый сектор. Сейчас наше основное желание - повысить доходность маната, провести более эффективную работу, тем самым увеличить трансмиссию процентов в экономику", - отметил он.

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