В Азербайджане могут внедрить новые финансовые инструменты

Центральный банк Азербайджана рассматривает возможности внедрения в стране новых финансовых инструментов.

Центральный банк Азербайджана рассматривает возможности внедрения в стране новых финансовых инструментов.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Казымов сообщил на проведенной онлайн пресс-конференции.

"Мы как ЦБА сфокусированы на развитии денежного рынка в краткосрочном и долгосрочном периоде. В этих рамках анализируются возможности внедрения новых инструментов в финансовый сектор. Сейчас наше основное желание - повысить доходность маната, провести более эффективную работу, тем самым увеличить трансмиссию процентов в экономику", - отметил он.