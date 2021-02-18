В Азербайджане "Лады" наносят больше всего ущерба в ДТП

В 2020 году среди застрахованных автомобилей в Азербайджане наибольшие повреждения в дорожно-транспортных происшествиях получили автомобили марки Mercedes.

В 2020 году среди застрахованных автомобилей в Азербайджане наибольшие повреждения в дорожно-транспортных происшествиях получили автомобили марки Mercedes.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (ASA).

Согласно информации, в местные страховые компании поступило 2 187 обращений от владельцев Mercedes. Далее по списку идут автомобили марок Lada (1 604), Hyundai (860), Toyota (860), Opel (609), Kia (474), Nissan (383), BMW (313), Ford (248), Chevrolet (257).

В дорожно-транспортных происшествиях наибольший ущерб противоположной стороне нанесли транспортные средства марки Lada. Страховые компании зарегистрировали 3 829 случаев, связанных с ними. Далее расположились Mercedes-Benz (3 771), Hyundai (1 494), Opel (932), Toyota (901), Ford (805), Kia (706), Daewoo (537), BMW (520) и Nissan (485).

В прошлом году среди виновных в ДТП водителей 96% были мужчинами, а 4% - женщинами.