О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане "Лады" наносят больше всего ущерба в ДТП

В Азербайджане "Лады" наносят больше всего ущерба в ДТП В 2020 году среди застрахованных автомобилей в Азербайджане наибольшие повреждения в дорожно-транспортных происшествиях получили автомобили марки Mercedes.
Финансы
18 февраля 2021 г. 16:20
В Азербайджане Лады наносят больше всего ущерба в ДТП

В 2020 году среди застрахованных автомобилей в Азербайджане наибольшие повреждения в дорожно-транспортных происшествиях получили автомобили марки Mercedes.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (ASA).

Согласно информации, в местные страховые компании поступило 2 187 обращений от владельцев Mercedes. Далее по списку идут автомобили марок Lada (1 604), Hyundai (860), Toyota (860), Opel (609), Kia (474), Nissan (383), BMW (313), Ford (248), Chevrolet (257).

В дорожно-транспортных происшествиях наибольший ущерб противоположной стороне нанесли транспортные средства марки Lada. Страховые компании зарегистрировали 3 829 случаев, связанных с ними. Далее расположились Mercedes-Benz (3 771), Hyundai (1 494), Opel (932), Toyota (901), Ford (805), Kia (706), Daewoo (537), BMW (520) и Nissan (485).

В прошлом году среди виновных в ДТП водителей 96% были мужчинами, а 4% - женщинами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yol qəzalarında qarşı tərəfə ən çox zərər "Lada"larla vurulur

Новости партнеров

Другие новости из категории

Денежные переводы в Азербайджан из-за рубежа выросли на 4%
Денежные переводы в Азербайджан из-за рубежа выросли на 4%
18 февраля 2021 г. 17:20
Airbus разочаровал инвесторов прогнозами на 2021 год
Airbus разочаровал инвесторов прогнозами на 2021 год
18 февраля 2021 г. 17:10
Оборот общественного питания в Азербайджане снизился более чем в 3 раза
Оборот общественного питания в Азербайджане снизился более чем в 3 раза
18 февраля 2021 г. 16:54
Иностранные инвестиции в Азербайджан в январе сократились более чем на 10%
Иностранные инвестиции в Азербайджан в январе сократились более чем на 10%
18 февраля 2021 г. 15:59
Потребительский рынок Азербайджана снизился на 8%
Потребительский рынок Азербайджана снизился на 8%
18 февраля 2021 г. 15:43
ВБ: Курс маната остается стабильным при высоком спросе на инвалюту
ВБ: Курс маната остается стабильным при высоком спросе на инвалюту
18 февраля 2021 г. 15:23
ВБ ожидает сохранение инфляции в Азербайджане в пределах целевого диапазона
ВБ ожидает сохранение инфляции в Азербайджане в пределах целевого диапазона
18 февраля 2021 г. 14:53
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (18.02.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (18.02.2021)
18 февраля 2021 г. 10:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2021)
18 февраля 2021 г. 10:04
Telegram планирует разместить бонды на 1 млрд долларов
Telegram планирует разместить бонды на 1 млрд долларов
18 февраля 2021 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi