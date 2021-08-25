В Азербайджане кредитные вложения банков выросли более чем на 5%

На 1 августа текущего года кредитные вложения азербайджанских банков составили 15 млрд 367,7 млн манатов.

На 1 августа текущего года кредитные вложения азербайджанских банков составили 15 млрд 367,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,7% больше по сравнению с показателем на 1 июля, на 5,8% больше по сравнению с началом года и на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю частных банков пришлось 12 млрд 093 млн манатов или 78,7% кредитных вложений, что на 4,2% больше, чем годом ранее.

Кредитные вложения государственных банков на отчетную дату составили 2 млрд 873,5 млн манатов. Это на 10,3% больше, чем год назад. За отчетный период удельный вес государственных банков в кредитных вложениях вырос с 17,9% до 18,7%.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НКО) на конец июля составили 401,2 млн манатов, что на 5,3% больше, чем годом ранее. За год удельный вес НКО в кредитных вложениях снизился на 0,1 п.п. и составил 2,5%.