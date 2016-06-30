​В Азербайджане количество кредитных счетов клиентов упало до 20-месячного минимума

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Количество счетов, открытых клиентами в банках Азербайджана, в годовом исчислении выросло на 6,96% и по состоянию на 1 мая 2016 года достигло 15 710 255.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), из них 12 498 286 или 79,56% приходится на текущие, 2 791 766 или 17,77% - кредитные, 420 203 или 2,68% - депозитные счета. Отметим, что 12 335 263 или 78,52% текущих счетов принадлежат физическим лицам.

Текущие счета клиентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,06%, кредитные счета сократились на 10,39%, депозитные - выросли на 0,16%.

С 1 сентября 2014 года по 1 мая 2016 года зафиксирован самый низкий показатель количества кредитных счетов. Так, на 1 сентября 2014 года количество кредитных счетов было равно 2 794 467.

Отметим, что общее число банковских клиентов в Азербайджане в годовом исчислении выросло на 266 394 человека или 5,05% и по состоянию на 1 мая составило 5 540 057 человек.