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    ​В Азербайджане камеральные налоговые проверки сократились на 60%

    Замминистра: Выездные налоговые проверки сократились на 30%

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ За первый квартал этого года камеральные налоговые проверки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 60%, выездные налоговые проверки - на 30%. Как передает Report, об этом сказал на организованном для журналистов Дне открытых дверей замминистра налогов Сахиб Алекперов.

    Он отметил, что налоговые сборы составляют 23% в структуре бюджетных поступлений этого года: "К сожалению, сегодня в Азербайджане сложилось мнение, что основные поступления приходятся на нефтяной сектор. Данные министерства финансов за первый квартал показали, что 78,5% поступлений пришлось на долю ненефтяного сектора". 

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