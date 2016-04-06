​В Азербайджане камеральные налоговые проверки сократились на 60%

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ За первый квартал этого года камеральные налоговые проверки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 60%, выездные налоговые проверки - на 30%. Как передает Report, об этом сказал на организованном для журналистов Дне открытых дверей замминистра налогов Сахиб Алекперов.

Он отметил, что налоговые сборы составляют 23% в структуре бюджетных поступлений этого года: "К сожалению, сегодня в Азербайджане сложилось мнение, что основные поступления приходятся на нефтяной сектор. Данные министерства финансов за первый квартал показали, что 78,5% поступлений пришлось на долю ненефтяного сектора".