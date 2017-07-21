В Азербайджане измерили объем наличной экономики

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Состоялась презентация проекта "Безналичный Азербайджан", который реализуется в рамках совместного сотрудничества Центробанка Азербайджана (ЦБА) с международной карточной организацией MasterCard Worldwide.

Как сообщает Report со ссылкой Ассоциацию банков Азербайджана (АБА) проект "Безналичный Азербайджан" будет состоять из трех этапов. На первом этапе будет осуществлена оценка текущего состояния экономики и измерения объема наличной экономики, на втором этапе определение стратегии, а на третьем этапе - планируется разработка детальной программы действий. Уже завершены работы по первому этапу проекта.

На заседании было отмечено, что с февраля текущего года стартовал совместный с Mastercard Worldwide новый проект с целью диагностики фундаментальных факторов, обусловливающих высокий уровень обналичивания экономики, измерения объема наличной экономики в ведущих отраслях ненефтяного сектора, развития безналичных платежей.

На заседании представители MasterCard Worldwide рассказали о глобальных трендах, нынешней ситуации в регионе, безналичном потенциале Азербайджана, а также предложили пути для реализации этого потенциала.