В Азербайджане изменился порядок получения сертификата профессионального бухгалтера

Кабинет министров Азербайджана утвердил поправки в правила выдачи сертификата профессионального бухгалтера, утвержденные решением от 22 мая 2019 года.

Кабинет министров Азербайджана утвердил поправки в правила выдачи сертификата профессионального бухгалтера, утвержденные решением от 22 мая 2019 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, впредь Государственный экзаменационный центр будет передавать сборник заданий для бухгалтеров исключительно представителям Министерства финансов в закрытом режиме непосредственно в здании центра.

Кроме того, сокращен срок уведомления кандидатов - теперь о дате экзамена они узнают за 5 дней до его начала вместо прежних 10. Регистрация проходит в течение 30 дней после официального объявления через личный кабинет на сайте центра.

Действие экзаменационных результатов теперь ограничено пятью годами. Пересмотрены и ставки оплаты: за каждый этап экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера по Международным стандартам финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства и сертификата профессионального бухгалтера по Международным стандартам финансовой отчетности установлена плата в размере 100 манатов, а за каждый этап экзамена для госсектора (уровни I–II) установлена плата в 50 манатов.