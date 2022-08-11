О нас

В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование

В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изменил условия выдачи кредитов действующим в стране банкам.
Финансы
11 августа 2022 г. 14:22
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изменил условия выдачи кредитов действующим в стране банкам.

Как сообщает Report, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязимов утвердил изменения в ”Правила предоставления Центробанком Азербайджана кредитов банкам".

Отныне кредиты на рефинансирование, выдаваемые на срок не более 180 дней, будут предоставляться через прямые или косвенные аукционы в целях реализации денежно-кредитной политики Центробанка.

В выдаче кредита будет отказано, если обеспечение по выданным кредитам не будет оформлено в течение трех рабочих дней (ранее было предусмотрено 5 дней) со дня проведения аукциона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda banklara verilən yenidənmaliyyələşdirmə kreditlərinin şərtləri dəyişib

Экслюзивные новости

Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi