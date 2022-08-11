В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изменил условия выдачи кредитов действующим в стране банкам.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изменил условия выдачи кредитов действующим в стране банкам.

Как сообщает Report, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязимов утвердил изменения в ”Правила предоставления Центробанком Азербайджана кредитов банкам".

Отныне кредиты на рефинансирование, выдаваемые на срок не более 180 дней, будут предоставляться через прямые или косвенные аукционы в целях реализации денежно-кредитной политики Центробанка.

В выдаче кредита будет отказано, если обеспечение по выданным кредитам не будет оформлено в течение трех рабочих дней (ранее было предусмотрено 5 дней) со дня проведения аукциона.