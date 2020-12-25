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В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло более чем на 44%

В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло более чем на 44% В январе-ноябре этого года в Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано ипотечных кредитов на сумму 228,7 млн манатов
Финансы
25 декабря 2020 г. 13:34
В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло более чем на 44%

В январе-ноябре этого года в Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано ипотечных кредитов на сумму 228,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 44,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года,

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов снизилась примерно на 35,8% в годовом сравнении - до 138,1 млн манатов, средств, привлеченных путем выпуска облигаций на рынке ценных бумаг, увеличилась на 33,3% - до 200 млн манатов.

За отчетный период фонду было выделено вдове больше средств из госбюджета - 161,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 44 %-dən çox artıb

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