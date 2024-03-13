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В Азербайджане инвестиции в экономику выросли более чем на 15%

В Азербайджане инвестиции в экономику выросли более чем на 15% В январе-феврале текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 2 млрд 638,1 млн манатов, что на 15,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Финансы
13 марта 2024 г. 13:10
В Азербайджане инвестиции в экономику выросли более чем на 15%

В январе-феврале текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 2 млрд 638,1 млн манатов, что на 15,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщили Report в Госкомстате, объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 12,5%, а в ненефтегазовый сектор - на 17,1%.

В частности, 1 млрд 439,7 млн манатов (54,6%) использованных инвестиций пришлось на сферы производства продукции, 1 млрд 064,7 млн манатов (40,3%) - на сферу обслуживания, 133,7 млн манатов (5,1%) - на строительство жилых домов.

Внутренние инвестиции составили 2 млрд 121,3 млн манатов или 80,4% инвестиций, направленных в основной капитал. Непосредственно на строительно-монтажные работы потрачено 1 млрд 921,3 млн манатов или 72,8% инвестиций в основной капитал.

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Версия на английском языке Investment in Azerbaijan's economy up by 15%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 15 %-dən artıb

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