В Азербайджане инвестиции в экономику выросли более чем на 15%

В январе-феврале текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 2 млрд 638,1 млн манатов, что на 15,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В январе-феврале текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 2 млрд 638,1 млн манатов, что на 15,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщили Report в Госкомстате, объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 12,5%, а в ненефтегазовый сектор - на 17,1%.

В частности, 1 млрд 439,7 млн манатов (54,6%) использованных инвестиций пришлось на сферы производства продукции, 1 млрд 064,7 млн манатов (40,3%) - на сферу обслуживания, 133,7 млн манатов (5,1%) - на строительство жилых домов.

Внутренние инвестиции составили 2 млрд 121,3 млн манатов или 80,4% инвестиций, направленных в основной капитал. Непосредственно на строительно-монтажные работы потрачено 1 млрд 921,3 млн манатов или 72,8% инвестиций в основной капитал.