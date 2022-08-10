В Азербайджане годовая инфляция достигла 13%

Индекс потребительских цен за январь-июль текущего года по сравнению с январем-июлем прошлого года составил 113%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 118,7%, непродовольственным товарам - 107%, платным услугам населени

Индекс потребительских цен за январь-июль текущего года по сравнению с январем-июлем прошлого года составил 113%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 118,7%, непродовольственным товарам - 107%, платным услугам населению -110,1%.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

Индекс потребительских цен в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, по сравнению с июлем прошлого года - 113,7%.

В июле этого года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 120,3% по сравнению с июнем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,4%, по сравнению с июлем предыдущего года - 108,6%.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, по сравнению с июнем предыдущего года – 108,9%.