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В Азербайджане годовая инфляция достигла 13%

В Азербайджане годовая инфляция достигла 13% Индекс потребительских цен за январь-июль текущего года по сравнению с январем-июлем прошлого года составил 113%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 118,7%, непродовольственным товарам - 107%, платным услугам населени
Финансы
10 августа 2022 г. 12:24
В Азербайджане годовая инфляция достигла 13%

Индекс потребительских цен за январь-июль текущего года по сравнению с январем-июлем прошлого года составил 113%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 118,7%, непродовольственным товарам - 107%, платным услугам населению -110,1%.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

Индекс потребительских цен в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, по сравнению с июлем прошлого года - 113,7%.

В июле этого года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 120,3% по сравнению с июнем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,4%, по сравнению с июлем предыдущего года - 108,6%.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, по сравнению с июнем предыдущего года – 108,9%.

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Версия на английском языке Annual inflation rate reaches 13% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 13 %-ə çatıb

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