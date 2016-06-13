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    ​В Азербайджане двое банковских администраторов не смогли пройти аттестацию

    Еще 8 человек признаны соответствующими должностям, на которые претендуют

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Аттестационная комиссия Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) до сегодняшнего дня провела аттестацию 10 банковских администраторов. 

    Как сообщили Report в Палате, из них 8 признаны соответствующими должностям, на которые претендуют, двое не смогли пройти аттестацию.

    "С учетом того, что аттестация в сфере страхования и рынка капитала проводится посредством тестов, Комиссия ведет подготовку к тестовым экзаменам и в ближайшее время будет дана информация в связи с этим", - сообщили в ПНФР.

    Напомним, что состав Аттестационной комиссии утвержден решением Совета директоров Палаты от 12 мая 2016 года. 

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