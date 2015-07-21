​В Азербайджане доходы бюджета превысили прогнозы

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 7 807,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет министерства финансов, это на 1 531,6 млн. манатов, или 16,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За данный период расходы государственного бюджета составили 8 577,9 млн. манатов, что на 145,9 млн. манатов, или 1,7% меньше аналогичного периода 2014 года.

Если в первом полугодии прошлого года в бюджете образовался профицит в размере 615 млн. манатов, то в первом полугодии этого года при исполнении бюджета образовался дефицит в 770,7 млн. манатов. Доходы превысили прогнозы на 1,2%, то есть собрано 90,2 млн. манатов дополнительных средств. Прогноз по расходной части бюджета выполнен на 85%, или 8 577,9 млн. манатов, то есть на 1 513,7 млн. манатов меньше запланированных на уровне 10 091,6 млн. манатов расходов.

Если по расходной части бюджета не наблюдается серьезных изменений относительно аналогичного периода прошлого года, доходы заметно сократились. Доходная часть бюджета Азербайджана тесно связана с расходной частью, то есть сокращение государственных расходов оказывает влияние на доходы бюджета. Для снижения этой зависимости необходимо развивать частный сектор, в частности, привлекать иностранные инвестиции. Именно за первые 6 месяцев ГНФАР осуществил трансферт в госбюджет в размере 3 561,6 млн. манатов, что на 1 322,2 млн. манатов, или 27% меньше по сравнению с прошлым годом.

Аналитики считают, что сокращение доходов и расходов бюджета, а также трансфертов из Государственного нефтяного фонда способствует снижению экономической активности в целом. На сегодняшний день на фоне снижения цен на нефть существует необходимость в сокращении трансфертов в госбюджет. Потому что неизвестно, сколько времени цены на нефть останутся на таком уровне.