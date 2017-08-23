В Азербайджане действует кредитная организация без лицензии

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ ООО Kredit Evi, прошедшее государственную регистрацию в министерстве налогов 15 марта, осуществляет кредитование без лицензии. Это стало известно в результате проведенного Report расследования.

Kredit Evi, головной офис которого находится на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе города Баку, оказывает услуги клиентам в 4 филиалах. Из них 2 расположены в Баку недалеко от станций метро "Ахмедли" и "Мемар Аджеми", еще 2 – в Евлахском и Бардинском районах. В настоящее время организация объявила о вакансии на должность директора Евлахского филиала.

Уставный капитал Kredit Evi равен всего лишь 20 манатам (!), законным представителем является Сабухи Азизов. Кредитная организация имеет также официальную страницу www.kreditevi.az, которая в настоящее время не функционирует. Кроме того, финансовая структура создала официальную страницу в социальной сети Facebook (https: //www.facebook.com/kreditevimmc/).

Название структуры на первый взгляд напоминает небанковскую кредитную организацию ООО Kredit House. Однако в обеих организациях заявили, что они не связаны друг с другом. То есть, речь не идет о ребрендинге.

Report связался по телефону со специалистами в различных филиалах Kredit Evi, которые сообщили, что компания действует в качестве подразделения НКО Merkuri. Однако в Merkuri опровергли наличие каких-либо связей с Kredit Evi. В НКО сообщили Report, что компания имеет только головной офис, расположенный по ул. Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку, никаких филиалов в столице и регионах, иных дочерних структур у НКО нет.

В Палате надзора за финансовыми рынками заявили Report, что в связи с фактом ведется расследование, результаты которого будут обнародованы.

Напомним, что ранее в результате расследования Report была выявлена незаконная страховая деятельность ООО "Нахчывансыгорта", являющегося дочерней компанией ОАО "Нахчыванбанк". После чего Палата лицензировала деятельность этой компании.