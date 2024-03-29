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В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 35%

В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 35% В январе-феврале текущего года в Азербайджане чистая прибыль банковского сектора составила 209,8 млн манатов.
Финансы
29 марта 2024 г. 14:53
В Азербайджане чистая прибыль банковского сектора выросла на 35%

В январе-феврале текущего года в Азербайджане чистая прибыль банковского сектора составила 209,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 34,75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 2 месяца операционные доходы банков составили 911,3 млн манатов (на 25,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 600,3 млн манатов (+29,3%), отчисления в специальные резервы - 54,6 млн манатов (-13,5%), другие доходы - 1,6 млн манатов (год назад не было), а выплаты подоходного налога - 48,1 млн манатов (+8,8%).

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Версия на английском языке Net profit of Azerbaijan’s banking sector up by 35%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 35 % artıb

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