В Азербайджане число арендованных квартир с правом выкупа достигло 1900

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) выдал 39 840 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 234,424 млн манатов.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) выдал 39 840 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 234,424 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, были гарантированы бизнес-кредиты на сумму 312,411 млн манатов, 1 914 квартир сданы в аренду с обязательством права выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.