​В Азербайджане бюджетные поступления по линии министерства налогов сократились на 6%

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 4 565,376 млн. манатов. Таким образом, прогноз поступлений в госбюджет за 8 месяцев выполнен на 101,4%.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, за отчетный период в налоговых органах зарегистрировано 52 897 налогоплательщиков.

Отметим, что за январь-август 2014 года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 4 844,901 млн. манатов. Таким образом, наблюдается сокращение налоговых поступлений на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.