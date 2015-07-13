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    В Азербайджане бюджетные отчисления ненефтяного сектора выросли на 12%

    В целом в первом полугодии в государственый бюджет поступили более 3,346 млрд. манатов

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В течение января-июня текущего года перечисления в государственный бюджет Азербайджана по линии министерства налогов составили 3 346,307 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, таким образом, прогноз был выполнен на 100,8%.

    За отчетный период налоговые поступления в госбюджет по ненефтяному сектору составили 2 289,222 млн. манатов, что на 11,6% больше аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года. Доля ненефтяного сектора в общем объеме налоговых отчислений составляет 68,4%. 

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