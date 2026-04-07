В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

В Азербайджане будет проведена оценка состояния применения нормативно-правовой базы посделки обеспеченным сделкам, а также приняты меры по устранению существующих в этой сфере трудностей.

Согласно полученной Report информации, результаты опросов, проведенных Центральным банком Азербайджана относительно состояния применения интегрированной правовой базы по обеспеченным сделкам, будут обсуждены с участием заинтересованных сторон.

К процессу также будут привлечены Ассоциация банков Азербайджана и Ассоциация микрофинансирования Азербайджана.

По итогам обсуждений планируется определить оптимальные механизмы решения существующих проблем. Реализация мероприятий планируется до 1 июля текущего года.

Одновременно планируется работа по уточнению видов движимого имущества, долгов и обязательств, которые могут использоваться в качестве залога в рамках обеспеченных сделок.

Ожидается, что эти шаги будут способствовать снижению рисков на кредитном рынке и расширению доступа к финансовым ресурсам.