Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

    Финансы
    • 07 апреля, 2026
    • 11:51
    В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

    В Азербайджане будет проведена оценка состояния применения нормативно-правовой базы посделки обеспеченным сделкам, а также приняты меры по устранению существующих в этой сфере трудностей.

    Согласно полученной Report информации, результаты опросов, проведенных Центральным банком Азербайджана относительно состояния применения интегрированной правовой базы по обеспеченным сделкам, будут обсуждены с участием заинтересованных сторон.

    К процессу также будут привлечены Ассоциация банков Азербайджана и Ассоциация микрофинансирования Азербайджана.

    По итогам обсуждений планируется определить оптимальные механизмы решения существующих проблем. Реализация мероприятий планируется до 1 июля текущего года.

    Одновременно планируется работа по уточнению видов движимого имущества, долгов и обязательств, которые могут использоваться в качестве залога в рамках обеспеченных сделок.

    Ожидается, что эти шаги будут способствовать снижению рисков на кредитном рынке и расширению доступа к финансовым ресурсам.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Залоговое имущество Ассоциация банков Азербайджана Ассоциация микрофинансирования Азербайджана
    Azərbaycanda girov aktivlərinin növləri dəqiqləşdiriləcək

