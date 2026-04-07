Виктор Орбан: Венгрия готова принять саммит США и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему готов принять саммит США и России по Украине, если лидеры этих стран - Дональд Трамп и Владимир Путин посчитают такую встречу необходимой.

Как передает Report, об этом Орбан заявил в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Будапеште.

По его словам, Венгрия - единственное возможное место в Европе для проведения переговоров Путина и Трампа.

"Ранее президент США инициировал мирный саммит между США и Россией и предложил Будапешт в качестве места проведения. Это практически единственное возможное место в Европе. И Венгрия согласилась. Мы обсуждали с президентами США и России условия проведения саммита вплоть до уровня его технической подготовки", - сказал он.