    Виктор Орбан: Венгрия готова принять саммит США и России

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему готов принять саммит США и России по Украине, если лидеры этих стран - Дональд Трамп и Владимир Путин посчитают такую встречу необходимой.

    Как передает Report, об этом Орбан заявил в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Будапеште.

    По его словам, Венгрия - единственное возможное место в Европе для проведения переговоров Путина и Трампа.

    "Ранее президент США инициировал мирный саммит между США и Россией и предложил Будапешт в качестве места проведения. Это практически единственное возможное место в Европе. И Венгрия согласилась. Мы обсуждали с президентами США и России условия проведения саммита вплоть до уровня его технической подготовки", - сказал он.

    Viktor Orban: Macarıstan ABŞ-Rusiya sammitinə ev sahibliyi etməyə hazırdır

    Сергей Нагорняк: Для Украины важны поставки азербайджанской нефти в Европу

    ВМС США запросили $5,33 млрд на закупку зенитных и крылатых ракет

    В Баку прошло заседание Экономического совета и НС Азербайджанского инвестхолдинга

    Израиль атаковал 10 железнодорожных объектов в Иране

    Сербия может быть готова к строительству АЭС уже к 2032г

    МВФ оценил, как мир на Южном Кавказе изменит потоки торговли и инвестиций

    В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестициды

    Эрдоган: Решительно осуждаю нападение на Генконсульство Израиля в Стамбуле

    В Баку состоялось мероприятие, посвященное минной угрозе на освобожденных территориях

