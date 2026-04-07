В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

В Баку произошло смертельное ДТП из-за оставленного без присмотра автомобиля - машина, которую привели в движение малолетние дети, сбила двух женщин, одна из них погибла.

Как сообщает Report, об этом заявили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

По данным ведомства, житель Хатаинского района Ильхам Гасымов оставил без присмотра автомобиль марки "ВАЗ" перед домом на крутом склоне с открытыми дверями. В этот момент его дети - 7 и 6 лет - вмешались в работу коробки передач, после чего транспортное средство начало движение.

Дети успели покинуть автомобиль, однако машина, набрав скорость на спуске, выехала на дорогу и сбила двух пешеходов. В результате происшествия одна женщина получила травмы, другая скончалась.