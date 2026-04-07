    В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

    Происшествия
    • 07 апреля, 2026
    • 11:47
    В Баку произошло смертельное ДТП из-за оставленного без присмотра автомобиля - машина, которую привели в движение малолетние дети, сбила двух женщин, одна из них погибла.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

    По данным ведомства, житель Хатаинского района Ильхам Гасымов оставил без присмотра автомобиль марки "ВАЗ" перед домом на крутом склоне с открытыми дверями. В этот момент его дети - 7 и 6 лет - вмешались в работу коробки передач, после чего транспортное средство начало движение.

    Дети успели покинуть автомобиль, однако машина, набрав скорость на спуске, выехала на дорогу и сбила двух пешеходов. В результате происшествия одна женщина получила травмы, другая скончалась.

    Смертельное ДТП Дети за рулем автомобиля Главное управление Государственной дорожной полиции Хатаинский район Баку
    Azyaşlıların hərəkətə gətirdiyi avtomobil iki piyadanı vurub, ölən var

    Последние новости

    13:20

    Нацсобрание Вьетнама одобрил кандидатуру Ле Минь Хынга на пост премьера

    Другие страны
    13:19

    Силкеберг: Фильм "Родина, живущая в памяти" станет культурным мостом между Скандинавией и Азербайджаном

    Культура
    13:19

    Бочоришвили и Кошербаев подписали программу сотрудничества между МИД

    В регионе
    13:07

    Объем перевалки сыпучих грузов в Бакинском порту вырос на 46%

    Инфраструктура
    13:02

    Барро: Франция против любых ударов по гражданской инфраструктуре

    Другие страны
    12:54

    Во Франции поезд столкнулся с грузовиком: один погибший, 30 пострадавших

    Другие страны
    12:51

    ЕБРР продлил сроки освоения кредитов по двум проектам в Гяндже

    Финансы
    12:49

    Центробанки Азербайджана и Грузии обменялись опытом в сфере финансовой стабильности

    Финансы
    12:48

    Гвидо Крозетто: Война с Ираном угрожает мировому лидерству США

    Другие страны
    Лента новостей