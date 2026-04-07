    Hadisə
    • 07 aprel, 2026
    • 11:25
    Azyaşlıların hərəkətə gətirdiyi avtomobil iki piyadanı vurub, ölən var

    Bakının Xətai rayonunda azyaşlıların hərəkətə gətirdiyi avtomobil iki piyadanı vurub, ölən var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, Xətai rayon sakini İlham Qasımov "VAZ" avtomobili yaşadığı evin qarşısında, sərt enişli ərazidə, qapıları açıq vəziyyətdə saxlayaraq oradan uzaqlaşıb. Onun iki azyaşlı - 7 və 6 yaşlı övladları - nəqliyyat vasitəsinin sürətlər qutusuna müdaxilə edərək hərəkətə gətirib.

    Uşaqlar avtomobildən düşməyə imkan tapsalar da, eniş istiqamətində sürət yığan nəqliyyat vasitəsi yolda olan iki qadını vurub.

    Hadisə zamanı piyadalardan biri xəsarət alıb, digəri isə həyatını itirib.

    Piyada vurulması Xətai rayonu
    В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

