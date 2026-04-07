Azyaşlıların hərəkətə gətirdiyi avtomobil iki piyadanı vurub, ölən var
Hadisə
- 07 aprel, 2026
- 11:25
Bakının Xətai rayonunda azyaşlıların hərəkətə gətirdiyi avtomobil iki piyadanı vurub, ölən var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, Xətai rayon sakini İlham Qasımov "VAZ" avtomobili yaşadığı evin qarşısında, sərt enişli ərazidə, qapıları açıq vəziyyətdə saxlayaraq oradan uzaqlaşıb. Onun iki azyaşlı - 7 və 6 yaşlı övladları - nəqliyyat vasitəsinin sürətlər qutusuna müdaxilə edərək hərəkətə gətirib.
Uşaqlar avtomobildən düşməyə imkan tapsalar da, eniş istiqamətində sürət yığan nəqliyyat vasitəsi yolda olan iki qadını vurub.
Hadisə zamanı piyadalardan biri xəsarət alıb, digəri isə həyatını itirib.
11:45
"Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıbFutbol
11:44
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏYXarici siyasət
11:40
İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edibDigər ölkələr
11:39
"Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayırKomanda
11:38
Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıbİKT
11:32
Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏYMilli Məclis
11:28
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıbİKT
11:27
Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıbDaxili siyasət
11:26