İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 13:17
    İlkin Qəribli: Avropa arenasına qalib gəlmək məqsədilə gedəcəyik

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının gümüş medalçısı "Birbaşa Bakı" Avropa arenasına yalnız qalib gəlmək məqsədilə gedəcək.

    Bunu "Report"a müsahibəsində komandanın rəhbəri İlkin Qəribli deyib.

    O, qitə turnirində qalib gəlməyə qadir olduqlarını söyləyib:

    "Avropa arenası bizim üçün ayrıca motivasiyadır. Biz artıq sübut etmişik ki, bu səviyyədə sadəcə iştirak etməyə yox, qalib gəlməyə də qadirik. Ona görə beynəlxalq turnir bizim üçün gümüş medalla təsəlli deyil, klubumuzun səviyyəsini yenidən hamıya göstərmək üçün əlavə fürsətdir. Ora yalnız bir məqsədlə - kubok uğrunda mübarizə aparmağa gedəcəyik".

    Qeyd edək ki, "Birbaşa Bakı" komandası minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının finalında "Zirə"yə 1:4 hesabı ilə məğlub olaraq ikinci yeri tutub.

    İlkin Qəriblinin "Report"a müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

    Son xəbərlər

    14:41

    AYNA: Daha 9 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    14:38

    "Sabah"ın baş məşqçisi Nasir Nəsirli: "Əsas nəticə deyil, təcrübə qazanmaqdır"

    Futbol
    14:31

    Vens-Orban görüşündə neft müqaviləsinin elan edilməsi nəzərdə tutulur

    Digər ölkələr
    14:23

    İranın Kiş adasının cənubunda konteyner gəmisi hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    14:20
    Foto

    İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib

    Xarici siyasət
    14:20
    Video

    Mustafa Çiftçi: İstanbuldakı atışmada bir şübhəli öldürülüb, hücum edənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşib - YENİLƏNİB-2

    Region
    14:08

    Azərbaycandakı intensiv yağışlar aqrar sektorda məhsuldarlığa necə təsir edəcək?

    ASK
    14:06

    Tbilisidə Gürcüstan-Qazaxıstan görüşündə regional bağlantı və strateji tərəfdaşlıq gündəmə gəlib

    Region
    14:06

    Azərbaycanda 3 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti