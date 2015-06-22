​В Азербайджане больше половины банкоматов сосредоточено в столице

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Количество банкоматов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,6% или 163 единицы и на 1 мая 2015 года составило 2 642.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, 56,2% или 1 484 банкоматов сосредоточено в Баку, 43,8% или 1 158 единиц приходится на долю регионов страны. Согласно отчету, в столице наблюдается рост количества банкоматов в годовом исчислении на 6,4% или 89, в регионах - 6,8% или 74 единиц.

На 1 мая текущего года на каждые 3,6 тыс. населения приходится один банкомат. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 3,8 тыс.

По информации Центробанка, объем операций, приходящихся на один банкомат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,3% и на 1 мая 2015 года составил 324,7 тыс. манатов.