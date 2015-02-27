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    ​В Азербайджане аннулированы лицензии еще пяти страховых агентов

    С начала года аннулированы лицензии 20-ти страховых агентов

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Согласно соответствующему приказу министерства финансов были аннулированы бессрочные лицензии, выданные для деятельности пяти страховых агентов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной министерством.

    Это первый подобный случай за февраль. Согласно информации, с начала года количество страховых агентов с аннулированными лицензиями достигло 20-ти. До этого, приказом министерства от 12 января 2015 года аннулировано 15 лицензий.

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