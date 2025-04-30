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В Азербайджане 65% автокредитов в 2024 году выданы на электромобили и гибриды

В Азербайджане 65% автокредитов в 2024 году выданы на электромобили и гибриды В Азербайджане 65% автокредитов в 2024 году выданы на электромобили и гибриды
Финансы
30 апреля 2025 г. 16:18
В Азербайджане 65% автокредитов в 2024 году выданы на электромобили и гибриды

В 2024 году в Азербайджане произошли значительные изменения в структуре автомобильных кредитов, выданных физическим лицам в рамках потребительского кредитования.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете об устойчивом финансировании" Центрального Банка Азербайджана (ЦБА).

Наблюдается существенный рост доли экологически более эффективных транспортных средств. В прошлом году доля кредитов на электромобили и гибридные автомобили в общем портфеле автокредитов выросла в годовом сравнении на 33 процентных пункта по количеству кредитов, достигнув 48%, а по объему кредитов - на 27 процентных пунктов, составив 65%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il avtokreditlərin 65 %-i elektrik və hibrid avtomobillərinə verilib

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