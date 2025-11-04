В 2026 году частные предприятия Азербайджана получат 77 млн манатов субсидий

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2026 год предусмотрено 77,4 млн манатов субсидий для негосударственных предприятий.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

Согласно документу, наибольшая доля субсидий - 40,4%, или 31,3 млн манатов, - придется на Государственную службу по имущественным вопросам. Эти средства будут направлены на организацию приватизации госимущества и защиту имущественных прав.

В отчете отмечается, что снижение общего объема субсидий по сравнению с текущим годом связано, в частности, с изменением порядка финансирования Общественного телевидения и радио Азербайджана (İTV). Теперь выплаты в размере 21,8 млн манатов будут производиться через казначейское сопровождение, что повлекло корректировку классификации расходов по различным статьям бюджета.

Кроме того, на объем субсидий повлияло сокращение расходов на оплату аграрных страховых взносов за счет бюджета, а также оптимизация затрат по ряду других направлений.