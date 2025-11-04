İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycanda gələn il qeyri-dövlət müəssisələri büdcədən 77 milyon manat subsidiya alacaq

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:11
    Azərbaycanda gələn il qeyri-dövlət müəssisələri büdcədən 77 milyon manat subsidiya alacaq

    2026-cı ildə Azərbaycanda qeyri-dövlət müəssisələrinə 77,4 milyon manat subsidiya proqnozlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu subsidiyaların inzibati təsnifat üzrə təhlili ən yüksək payın (40,4 %) İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə məxsus olacağını göstərib.

    Belə ki, 2026-cı ildə müvafiq quruma Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili və mülkiyyət hüquqlarının qorunması xərcləri üzrə 31,3 milyon manatın "Qeyri-dövlət müəssisələrinə subsidiyalar" adı altında ayrılacağı proqnozlaşdırılır. Bu paraqraf üzrə azalma əsasən İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti üzrə nəzərdə tutulmuş 21,8 milyon manatın növbəti ildə ödənişinin xəzinənin müşayiəti ilə aparılması və bunun nəticəsi olaraq proqnozlaşdırılan vəsaitin xərclərin iqtisadi təsnifatının aidiyyəti üzrə müxtəlif paraqraf, maddə və yarımmaddələri üzrə vəsaitin proqnozlaşdırılması, həmçinin aqrar sığorta haqlarının dövlət büdcəsi hesabına ödənilməsi ilə bağlı xərclərdə optimallaşdırılmanın aparılması və digər səbəblərlə bağlı olub.

    qeyri-dövlət müəssisələri subsidiya Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    11:20

    Hesablama Palatası: Ortamüddətli xərclər planlaşdırmasında normativ boşluqlar qalır

    Maliyyə
    11:19

    Hesablama Palatası: Özəlləşdirməyə dair yeni qanunun qəbulu gecikir

    Maliyyə
    11:18

    Hesablama Palatası: Qeyri-maliyyə məlumatları məhdud təqdim olunub

    Maliyyə
    11:17

    ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Kiyevə səfəri zamanı müharibənin dayandırılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    11:17

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə büdcədən ayırmalar 12 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    11:15

    Hesablama Palatası: Dövlət borcu və büdcə gəlirlərinin artımı arasında disbalans var

    Maliyyə
    11:15

    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində bəzi məbləğlər dəqiqləşdirilməlidir

    Maliyyə
    11:12

    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində xarici borclanma ilə bağlı alt sənədlər yoxdur

    Maliyyə
    11:12
    Foto

    "Tegeta Motors Baku"dan növbəti sosial aksiya təşkil olunub

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti