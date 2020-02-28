В 2019 году почти весь объем российского золота был вывезен в Великобританию

Продажи российского золота за рубеж увеличились в 2019 году в восемь раз, до 5,74 млрд долларов США, и почти весь объем был вывезен в Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на РБК, Россия в минувшем году рекордно, более чем в 12 раз в стоимостном выражении, нарастила экспорт золота в Британию — до 5,33 млрд долларов США, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Это на треть больше, чем Россия продала золота во все страны мира за предыдущие три года.

Для сравнения: в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на 433 млн долларов США, в 2017 году — на 1,1 млрд долларов США.

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз — с 10,4 тонны до 113,5 тонны.

Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС. Если ориентироваться на лондонский стандарт (слиток весом около 12,5 кг), Россия поставила в Британию в прошлом году не менее 9 тыс. слитков.

На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году; 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на 409 млн долларов США.

Золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — более существенной, чем экспорт нефти и нефтепродуктов (в сумме около 3,4 млрд долларов США). Помимо золота Россия также увеличила экспорт в Британию платины (в два раза, до 936 млн долларов США) и серебра (в 2,5 раза, до 100 млн долларов США).

В своем отчете за 2019 год Всемирный совет по золоту (WGC) отмечал, что базирующиеся в Великобритании фонды закупили золота на 4,1 млрд долларов США на фоне опасений по поводу Brexit (официально выход Британии из Евросоюза состоялся в конце января 2020 года). По словам директора WGC по взаимодействию с членами совета и рынками Джона Маллигана, в целом масштабы притока золота в Соединенное Королевство, скорее всего, отражают глобальные тренды спроса на золото и традиционную роль страны как центра торговли золотом и его хранения.

Британская таможенная статистика подтверждает резко увеличившиеся поставки российского золота. За весь 2019 год Великобритания импортировала золота из России на 4,14 млрд фунтов, или около 5,3 млрд долларов США, что почти точно соответствует данным ФТС. При этом у Великобритании есть еще одна статистика, основанная не на физическом перемещении товара через таможенную границу страны, а на переходе права собственности на товар к британским резидентам. Согласно этим данным, публикуемым Управлением национальной статистики (ONS), закупки российского золота британскими резидентами в 2019 году составили не более 368 млн фунтов. Как уточнили РБК в ONS, такие значительные расхождения с данными российской ФТС могут объясняться тем, что металл поставлялся на территорию Великобритании, но приобретали его нерезиденты.

Среди других относительно крупных покупателей российского золота — Казахстан (в прошлом году увеличил закупки в 28 раз, до 247 млн долларов США), Швейцария (133 млн долларов США), Китай (21 млн долларов США). При этом в 2016—2017 годах (более ранних данных в базе ФТС нет) лидировала по импорту золота из России Швейцария.