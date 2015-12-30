​В 2016 году прогнозируется девальвация китайского юаня на 5%

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Контролируемая девальвация китайской национальной валюты (юаня) продолжается. Сегодня, 30 декабря, биржевой курс вырос до 6,4912 CNY/USD. Это самая высокая отметка с июня 2011 года. Отметим, что в 2015 году юань девальвировался на 4%. Народный банк Китая (НБК) остановил еще большую девальвацию, продав значительную часть своих валютных резервов. Как сообщает Report, в результате объявленной в августе новой монетарной политики инвесторы ожидают продолжения девальвации юаня. Если посмотреть на рынок форвардных контрактов, большинство инвесторов ждут проведение крупной однократной девальвации.

Причины девальвации известны: Федеральная резервная сиситема повышает ставки, а Китай их понижает. В то же время, НБК не хочет бездумно расходовать валютные запасы. Отметим, что валютные резервы Китая на 1 декабря 2015 года составили 3,43 трлн. долларов. В апреле этого года валютные резервы Китая достигли максимальной отметки - 4 тлрн. долларов, т.е. за последние 8 месяцев их объем сократился на 14%.

Хотя инвесторы ожидают 10%-ную девальвацию, ее вероятность невысока. В сентябре 2016 года в Китае пройдет саммит стран "большой двадцатки" (G-20) и Пекин не хочет вызывать нареканий партнеров в связи с агрессивной девальвацией своей валюты. Инвесторы прогнозируют постепенную девальвацию юаня на 5% в 2016 году. Резкое падение юаня не выгодно и самому Китаю, поскольку расчеты по международным торговым операциям страны и ее внешний долг номинированы в долларах США. Однако инвесторы не исключают, что постепенная девальвация приведет к сокращению валютных резервов Китая. Валютные резервы могут упасть ниже 3 трлн. долларов к середине следующего года. Это может вызвать ажиотаж и обусловить резкую девальвацию юаня.