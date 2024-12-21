Утверждены устав и бюджет Палаты оценщиков Азербайджана

На состоявшемся сегодня общем собрании Палаты оценщиков утверждены устав и бюджет организации.

На состоявшемся сегодня общем собрании Палаты оценщиков утверждены устав и бюджет организации.

Как сообщает Report, палата была создана в рамках исполнения закона "Об оценочной деятельности".

Месячный бюджет палаты установлен в размере 30 677 манатов.

На мероприятии обсуждались правовые рамки оценочной деятельности, программы повышения знаний и навыков профессиональных оценщиков, применение международного опыта и цифровых решений в сфере оценки, роль системы оценки в экономическом развитии и будущие перспективы.

Палата планирует реализацию программ обучения и сертификации для развития профессиональных кадров с целью повышения качества оценочных услуг.

Отметим, что председателем Палаты оценщиков является эксперт по имущественным вопросам Нусрет Ибрагимов.