Утверждены устав и бюджет Палаты оценщиков Азербайджана

На состоявшемся сегодня общем собрании Палаты оценщиков утверждены устав и бюджет организации.
Как сообщает Report, палата была создана в рамках исполнения закона "Об оценочной деятельности".
Месячный бюджет палаты установлен в размере 30 677 манатов.
На мероприятии обсуждались правовые рамки оценочной деятельности, программы повышения знаний и навыков профессиональных оценщиков, применение международного опыта и цифровых решений в сфере оценки, роль системы оценки в экономическом развитии и будущие перспективы.
Палата планирует реализацию программ обучения и сертификации для развития профессиональных кадров с целью повышения качества оценочных услуг.
Отметим, что председателем Палаты оценщиков является эксперт по имущественным вопросам Нусрет Ибрагимов.