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Утверждены устав и бюджет Палаты оценщиков Азербайджана

Утверждены устав и бюджет Палаты оценщиков Азербайджана На состоявшемся сегодня общем собрании Палаты оценщиков утверждены устав и бюджет организации.
Финансы
21 декабря 2024 г. 15:36
Утверждены устав и бюджет Палаты оценщиков Азербайджана

На состоявшемся сегодня общем собрании Палаты оценщиков утверждены устав и бюджет организации.

Как сообщает Report, палата была создана в рамках исполнения закона "Об оценочной деятельности".

Месячный бюджет палаты установлен в размере 30 677 манатов.

На мероприятии обсуждались правовые рамки оценочной деятельности, программы повышения знаний и навыков профессиональных оценщиков, применение международного опыта и цифровых решений в сфере оценки, роль системы оценки в экономическом развитии и будущие перспективы.

Палата планирует реализацию программ обучения и сертификации для развития профессиональных кадров с целью повышения качества оценочных услуг.

Отметим, что председателем Палаты оценщиков является эксперт по имущественным вопросам Нусрет Ибрагимов.

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Версия на азербайджанском языке Qiymətləndiricilər Palatası nizamnaməsi və ilk büdcəsini qəbul edib

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