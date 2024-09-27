Утверждены рекомендации по стандартам корпоративного управления в банках

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Рекомендации по стандартам корпоративного управления в банках".

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Рекомендации по стандартам корпоративного управления в банках".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, документ отражает стратегическое видение регулирования корпоративного управления в банках.

Он основан на международном опыте и включает рекомендации по повышению роли независимых членов Наблюдательного совета, обеспечению гендерного разнообразия, оценке деятельности Наблюдательного совета и комитетов, улучшению функций аудита и комплаенса, а также распределению полномочий по управлению рисками.

Цель рекомендаций — укрепить корпоративное управление в банках и привести его в соответствие с международными стандартами для повышения стабильности банковского сектора.