Утверждены рекомендации по стандартам корпоративного управления в банках

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Рекомендации по стандартам корпоративного управления в банках".
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, документ отражает стратегическое видение регулирования корпоративного управления в банках.
Он основан на международном опыте и включает рекомендации по повышению роли независимых членов Наблюдательного совета, обеспечению гендерного разнообразия, оценке деятельности Наблюдательного совета и комитетов, улучшению функций аудита и комплаенса, а также распределению полномочий по управлению рисками.
Цель рекомендаций — укрепить корпоративное управление в банках и привести его в соответствие с международными стандартами для повышения стабильности банковского сектора.
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