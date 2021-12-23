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Утверждены расходы на охрану окружающей среды в госбюджете на 2021 год

Утверждены расходы на охрану окружающей среды в госбюджете на 2021 год На охрану окружающей среды в госбюджете Азербайджана на следующий год предусмотрено 286,3 млн манатов.
Финансы
23 декабря 2021 г. 16:12
Утверждены расходы на охрану окружающей среды в госбюджете на 2021 год

На охрану окружающей среды в госбюджете Азербайджана на следующий год предусмотрено 286,3 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законе "О государственном бюджете на 2022 год", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, это на 0,2% больше, чем в предварительном прогнозе, и на 3,9% больше, чем в утвержденном прогнозе на 2021 год.

Из этих средств 249 млн манатов будут направлены на очистку территорий, сбор и очистку сточных вод, на лесное хозяйство - 15,5 млн манатов, на гидрометеорологические мероприятия - 11 млн манатов, на охрану биоразнообразия - 8,2 млн манатов, для сферы рыболовства и охоты - 1,4 млн манатов, на другие расходы - 1,2 млн манатов.

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Версия на английском языке Environmental protection expenditures to exceed AZN 286M in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycanda ətraf mühitin və təbiətin mühafizəsi xərcləri 286 milyon manatdan çox olacaq

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