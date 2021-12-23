Утверждены расходы на охрану окружающей среды в госбюджете на 2021 год

На охрану окружающей среды в госбюджете Азербайджана на следующий год предусмотрено 286,3 млн манатов.

На охрану окружающей среды в госбюджете Азербайджана на следующий год предусмотрено 286,3 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законе "О государственном бюджете на 2022 год", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, это на 0,2% больше, чем в предварительном прогнозе, и на 3,9% больше, чем в утвержденном прогнозе на 2021 год.

Из этих средств 249 млн манатов будут направлены на очистку территорий, сбор и очистку сточных вод, на лесное хозяйство - 15,5 млн манатов, на гидрометеорологические мероприятия - 11 млн манатов, на охрану биоразнообразия - 8,2 млн манатов, для сферы рыболовства и охоты - 1,4 млн манатов, на другие расходы - 1,2 млн манатов.