Утвержден новый состав Наблюдательного совета Bank VTB (Azerbaijan) 

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ На внеочередном собрании акционеров Bank VTB (Azerbaijan) принято решение об избрании нового состава Наблюдательного совета банка.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, по итогам заседания Бортников Денис Александрович утвержден председателем Наблюдательного совета, Царев Сергей Владимирович – его заместителем, Попов Дмитрий Сергеевич - членом Наблюдательного совета.

Отметим, что в настоящее время Денис Бортников занимает должность заместителя президента – председателя правления банка ВТБ (ПАО), Сергей Царев является управляющим директором ВТБ (ПАО).