Уровень задолженности населения Азербайджана вырос на 4 процентных пункта

16:46

Индекс долгосрочной диффузии по уровню кредитной задолженности населения Азербайджана во II квартале 2024 года вырос на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составил 23%.

Как сообщает Report, об этом говорится в опросе о деятельности по кредитованию Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным банка во II квартале 2024 года по сравнению с I кварталом текущего года индекс вырос на 0,2 процентных пункта.

Согласно информации ЦБА, 75% опрошенных банков сообщили об отсутствии изменений в уровне кредитных заимствований населения, еще 25% заявили об умеренном росте объема заимствований.