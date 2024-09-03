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Уровень задолженности населения Азербайджана вырос на 4 процентных пункта

Уровень задолженности населения Азербайджана вырос на 4 процентных пункта 16:46
Финансы
3 сентября 2024 г. 17:03
Уровень задолженности населения Азербайджана вырос на 4 процентных пункта

Индекс долгосрочной диффузии по уровню кредитной задолженности населения Азербайджана во II квартале 2024 года вырос на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составил 23%.

Как сообщает Report, об этом говорится в опросе о деятельности по кредитованию Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным банка во II квартале 2024 года по сравнению с I кварталом текущего года индекс вырос на 0,2 процентных пункта.

Согласно информации ЦБА, 75% опрошенных банков сообщили об отсутствии изменений в уровне кредитных заимствований населения, еще 25% заявили об умеренном росте объема заимствований.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin borclanma səviyyəsi 4 faiz bəndi artıb

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