Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане вырос

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В структуре банковских вкладов населения Азербайджана уровень долларизации на 1 октября достиг 81,75%. В прошлом месяце этот показатель был равен 81,6%. С начала года уровень долларизации составил 85%, в соответствующем периоде прошлого года - 75,7%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, долларизация депозитной базы на 1 октября составила 78,64%. В прошлом месяце этот показатель был равен 81,04%, в начале года 81,6%, в аналогичном периоде 2015 года - 75,41%.

В структуре кредитов по состоянию на 1 октября эта цифра составила 47,29%, на 1 сентября – 48%, с начала года – 49,4%, в соответствующем периоде прошлого года – 44,11%.