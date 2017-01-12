Уровень долларизации азербайджанских банков остался стабильным

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В структуре банковских вкладов населения Азербайджана уровень долларизации на 1 декабря достиг 81,19%. В прошлом месяце этот показатель был равен 81,15%. На начало года уровень долларизации составил 85%, в соответствующем периоде 2015 года - 75,97%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, долларизация депозитной базы на 1 декабря составила 75,58%, на 1 ноября этот показатель был равен 75,50%, на 1 января - 81,6%, в декабре 2015 года - 75,9%.

В структуре кредитов по состоянию на 1 декабря эта цифра составила 47,15%, на 1 ноября – 46,21%, на начало года – 49,4%, на 1 декабря 2015 года – 41,89%.