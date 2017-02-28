Unibank в этом году выдал ипотечные кредиты на 1,5 млн манатов

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ С начала года ОАО Unibank выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млн манатов. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, выделенный в 2016 году Unibankу лимит в размере 2 млн манат для обычной и 2 млн манат для социальной ипотеки, был полностью размещен.

В банк поступило более 70 обращений в связи с выделенными на днях со стороны Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) средствами в размере 5 млн манатов. Отметим, что Unibank является членом АИФ с 2006 года. Общий портфель ипотечного кредитования превысил 39,2 млн манат. С 2006 года до сегодняшнего дня банком было выдано более 1100 ипотечных кредитов. В настоящее время банк имеет 1089 активных ипотечных кредитов.

Желающие получить ипотечный кредит в Баку, могут обратиться в "17-й филиал" ("Сахиль"), “Ясамал” и “8-й филиал”, а в регионах в филиалы "Сумгайыт" и "Кяпяз".

Отметим, что владельцы ипотечных клиентов, могут также воспользоваться новой услугой – оплачивать ипотечные кредиты через смартфон с помощью мобильного приложения банка Unibank Mobile