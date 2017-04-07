Unibank проводит лотерею в размере 10 000 манатов

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank позволяет всего одной операцией заработать 1 000 манатов.

Как сообщили Report в банке, каждая транзакция, сделанная с помощью карты или посредством приложения Unibank Mobile, в размере от 10 AZN и выше, даст клиентам шанс попасть в список победителей лотереи.

По информации, "Лотереи Весны" с призовым фондом в 10 тыс. манатов позволит выиграть денежные призы 184 людям.

Для этого пользуясь дебетовыми, кредитными и зарплатными картами Unibank, клиент должен осуществить оплату за коммунальные, мобильные, стационарные, интернет/тв услуги, денежные переводы со счета на счет, с карты на карту, со счета на карту, с карты на карту в различных валютах.

Среди клиентов один человек выиграет 1 000 манатов, 3 - 500 манатов, 30 - 100 манатов, 50 - 50 манатов, 100 - 20 манатов

Лотерея продлится до 10 апреля, розыгрыш состоится 19 апреля. Победителей определит специально созданная для данной лотереи программа путем случайного выбора.