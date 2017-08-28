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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В честь своего 25-летнего юбилея Unibank проводит акцию, связанную с бизнес-кредитами. В рамках этой акции владельцы бизнеса до конца сентября смогут приобрести самые выгодные безкомиссионные кредиты от Unibank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Заместитель председателя по корпоративным банковским услугам Unibank Игорь Окаев отметил, что банк имеет традицию оставаться лидером рынка в кредитовании малого и среднего предпринимательства, со дня своего создания и до сих пор, на протяжении 25 лет.

"В настоящее время перед нашей командой поставлена цель по еще большему увеличению своей доли на рынке кредитования. Мы видим большой потенциал для развития бизнеса в ближайшие годы. Уже сейчас заметны позитивные тенденции в экономике страны в связи с постепенным развитием не нефтяного сектора, реализацией крупномасштабных проектов в области нефти и газа, инфраструктуры и логистики на 2017-2019 годы, улучшением бизнес-среды и проводимыми реформами в стране. В течение ближайших лет мы параллельно планируем реализовать множество проектов в сфере цифрового банковского дела, а также автоматизировать внутренние процессы, развить мобильные платформы и интернет. Еще одной из задач, поставленных перед нами, является расширение онлайн-услуг",- сказал Игорь Окаев.

Для получения высококачественных услуг Unibank владельцы бизнесов могут обратиться в филиалы "Гара Гараев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал" и бизнес центр "Unibank", а также в региональные филиалы.