Unibank Mobile стал лучшим мобильным приложением в Азербайджане

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Мобильное банковское приложение от Unibank было избрано мобильным приложением 2018-го года. Unibank Mobile, получив высокие показатели от жюри и голосования, был удостоен Национальной интернет-награды - NETTY2018 в номинации "Лучшее мобильное приложение".

Приложение Unibank Mobile от Unibank является самым известным и часто используемым приложением среди населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в марте-апреле (14 марта-2 апреля) со стороны "Business Insight International Research Group". Согласно опросу, проведенному среди более тысяча респондентов, Unibank Mobile находится на первом месте по использованию среди мобильных приложений банков страны.

Следует отметить, что являясь одним из самых лучших мобильных приложений СНГ, Unibank Mobile также был избран лучшим мобильным банковским приложением в Азербайджане. В 2017 году престижное агентство Markswebb составило рейтинг "Mobile Banking" услуг банков СНГ, в котором Unibank был избран как лучший мобильный банк Азербайджана. Unibank Mobile считается одним из лучших мобильных приложений в СНГ на 2016 год. Кроме этого, в результате исследования, проведенного компанией "Deloitte & Touche LLC", Unibank Mobile обладает самым передовым сервисом мобильного банкинга в банковской системе Азербайджана.

В настоящее время количество пользователей Unibank Mobile превышает 150 000. Одной из основных целей Unibank Mobile является предоставление клиентам множества банковских продуктов и услуг на мобильных телефонах. Unibank Mobile, который очень легко подключается, предоставляет клиентам безопасные, быстрые и удобные банковские услуги.

В настоящее время каждый, у кого есть карта любого банка, действующего в стране, может воспользоваться банковскими услугами Unibank Mobile. Даже если ваша зарплатная карта не от Unibank, а от другого банка, вы можете использовать банковские услуги на своем телефоне, где бы вы ни находились. Для этого просто загрузите приложение Unibank Mobile и добавьте туда свою зарплатную карту. В мобильном приложении, добавив другую банковскую карту (зарплату, кредит или дебетовую карту) в разделе "Добавить другую банковскую карту" можете пользоваться банковскими услугами 24/7.

Unibank Mobile работает на платформах iOS и Android. Мобильный банковский сервис Unibank можно загрузить с сайта http://onelink.to/ffdbwf на ваш смартфон и планшет.

Более подробную информацию Вы можете получить по номеру (012) 117, на веб-сайте банка (www.unibank.az) или на страницах facebook и twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).