​Унция золота на мировом рынке подорожала почти на 20 долларов

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ 13 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,29% и составил 17 081,89 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,68% - до 2 003,69 пунктов, Nasdaq на 0,87% - до 4 796,61 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,45% - до 6 342,28 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,97% - до 4 643,38 пунктов, германский DAX - на 0,86% - до 10 032,82 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 18,2 доллара или 1,58% и составила 1 172,20 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1387 (+0,24).