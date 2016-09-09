Украина намерена обсудить с Азербайджаном сквозной тариф в рамках проекта "Шелковый путь"

Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Руководство "Украинских железных дорог" ("Укрзализныця") намерено обсудить с коллегами из Грузии и Азербайджана сквозной тариф на грузоперевозки по территории этих стран в рамках проекта "Шелковый путь".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В рамках конференции состоится встреча на уровне руководителей железных дорог Украины, Грузии, Азербайджана, на которой будет обсужден ряд отраслевых вопросов, в частности, сквозной тариф. Главная цель — привлечение груза на южный "Шелковый путь" и в направлении стран Персидского Залива", — заявил Омелян в четверг в ходе международной конференции.