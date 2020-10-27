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Убытки кредитных союзов в Азербайджане сократились в 9 раз

Убытки кредитных союзов в Азербайджане сократились в 9 раз Доходы кредитных союзов за 9 месяцев составили 1,7 млн манатов (на 5,6% меньше), расходы - 0,7 млн манатов (на 7,5% меньше)
Финансы
27 октября 2020 г. 14:36
Убытки кредитных союзов в Азербайджане сократились в 9 раз

Кредитные союзы Азербайджана завершили январь-сентябрь с убытком в 0,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 9 раз меньше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы кредитных союзов за 9 месяцев составили 1,7 млн манатов (на 5,6% меньше), расходы - 0,7 млн манатов (на 7,5% меньше), отчисления на создание специальных резервов - 0,1 млн манатов (в 9 раз меньше).

Активы кредитных союзов на 1 октября этого года составили 15,5 млн манатов, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Из них 13,7 млн манатов - это выданные клиентам чистые кредиты. За последний год кредитный портфель сектора сократился на 4,2%.

За отчетный период обязательства кредитных союзов снизились на 4,9% и составили 5,8 млн манатов, а балансовый капитал - на 1% и составил 9,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı kredit ittifaqlarının zərəri 9 dəfə azalıb

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