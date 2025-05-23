Убытки Центра анализа экономических реформ и коммуникаций увеличились

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций завершил 2024 год с убытком в размере 271 тыс. манатов, что на 67,6% больше по сравнению с 2023 годом.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций завершил 2024 год с убытком в размере 271 тыс. манатов, что на 67,6% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет центра.

Таким образом, накопленные убытки организации увеличились на 9,8% и достигли 1,822 млн манатов.

В прошлом году операционные доходы центра составили 450 тыс. манатов (на 93,1% больше, чем в предыдущем году), неоперационные доходы - 2,598 млн манатов (на 0,5% больше), общие и административные расходы - 3,008 млн манатов (на 13,5% больше), а расходы на амортизацию земли, зданий и оборудования - 312 тыс. манатов (на 6% меньше).

На 1 января этого года активы центра составили 5,386 млн манатов, что на 4,5% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства центра увеличились в 6,2 раза и достигли 17 тыс. манатов, а балансовый капитал сократился на 4,8% - до 5,369 млн манатов.