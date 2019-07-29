Платежи по страхованию грузов в Азербайджане резко возросли

Сборы по страхованию грузов в Азербайджане в первом полугодии текущего года составили 1,742 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это на 33,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выплаты по этому виду страхования в годовом сравнении увеличились в 9,6 раза и достигли 236 тыс манатов.

Сокращение сборов и резкое увеличение выплат также привели к росту убыточности данного вида страхования. Если в январе-июне 2018 года на каждые 100 манатов сборов пришлось 0,9 маната выплат, в аналогичном периоде 2019 года этот показатель составил 13,5 маната.